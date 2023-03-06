Рабочая неделя в Петербурге началось с красивых видов и 8-балльных пробок

Утро понедельника, 6 марта, в Санкт-Петербурге началось с живописных видов заснеженного города и многокилометровых заторов на дорогах. Причиной для этого стал обильный воскресный снегопад.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня утром Северная столица буквально «встала» из-за 8-балльных проборок, растянувшихся на многие километры. На интерактивной карте видно, что большая часть дорог в Санкт-Петербурге «выкрашена» в красный цвет.

Не обошлось и без происшествий. К 08:55 на территории города зафиксировано больше 18 дорожно-транспортных происшествий. Более, чем на десяти участках проводятся работы.

«Новый трамвай 30-гого маршрута «Невский» сошел с рельсов около метро «Площадь Александра Невского» и все движение нарушилось», – предупредили автомобилистов в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Также поступает информация о затруднении движения на Планерной и Глухарской улицах из-за тройной аварии. И это только малая часть случаев.

Реакция общественности на дорожную ситуацию весьма красноречива:

«Где Беглов со своей лопатой?», «продал или в Москву отправил», «черенок сломался, дюраль затупился», – жалуются горожане.

Следует отметить, что в воскресенье, 5 марта, Северную столицу буквально захлестнул снег. Так в центральных районах города выпало до 12 сантиметров снега, сообщил в своем официальном telegram-канале синоптик Александр Колесов:

«На многих постах от 5-7 миллиметров, на отдельный постах до 10-15 миллиметров. Высота снега тоже очень не одинакова, но в центре города 8-12 сантиметров», – рассказал он, добавив, что что снег наблюдался узкой полосой преимущественно по центру города.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что из-за непростых погодных условий в Санкт-Петербурге экстренно сел военный самолет.