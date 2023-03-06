Вынужденная мера: в Пулково экстренно сел военный самолет

Вечером в воскресенье, 5 марта, военный самолет Ту-22М запросил посадку в аэропорту Пулково. Отмечается, что посадка в Санкт-Петербурге не была аварийной.

Согласно опубликованной информации, причиной для экстренной посадки ракетоносца Ту-22М в воздушном порту Северной столицы стали неблагоприятные погодные условия.

«Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной», – цитирует РБК информацию, предоставленную источником в транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

Обильные снегопады «обелили» город на Неве, покрыв его 8-12-сантиметровым слоем снега. Об этом рассказал в своем официальном telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что из-за обильных осадков в Санкт-Петербурге в минувшие выходные на дороги и проспекты вышли 800 единиц техники и 900 дворников.