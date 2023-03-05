На дороги Петербурга вышли бездельничать 800 единиц техники и 700 дворников

Как рассказали в комитете по благоустройству, в Петербурге коммунальные службы продолжают трудиться. В выходные дороги и проспекты приводили в порядок 800 единиц техники и 900 дворников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Именно столько техники и людей разгребали снег — выпало чуть больше восьми сантиметров. Как рассказали в комитете, каждый день коммунальщики в поте лица вывозили по 14 тысяч кубометров. А всего за неделю вывезено на снегоплавильные и снегоприемные пункты более 104 тысяч кубометров снега.

Поможет ли такое количество людей Смольному победить снег в городе? Вопрос открытый, все-таки секрет не в количестве, а в качестве. Петербуржцам остается наблюдать за происходящим и верить в лучшее.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий контролирует вопрос выполнения обязательств по заработной плате дворников и механизаторов.