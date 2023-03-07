В Петербурге запустили программу послеродовой диагностики

Новую программу по обследованию женщин после родов запустили в родильном доме №10 в Санкт-Петербурге. Прохождение различных врачей доступно опытным мамам при условии, что интервал между родами и обследованием составляет от девяти до 12 месяцев.

Эксперты подчеркивают важность своевременного обследования для родивших женщин. Следствия гормональных изменений, недосып и другие аспекты жизни после родов могут негативно сказаться на психическом здоровье матери:

«Иногда, выполняя самые обычные бытовые задачи – по уходу за ребенком, по благоустройству дома – мама теряет внимание к собственным потребностям», – объяснил психолог Дмитрий Хинин.

Следует отметить, что теперь матерям не потребуется приходить ко всевозможным врачам по отдельной записи. При этом послеродовая диспансеризация займет всего час, что сильно сэкономит время женщине с двумя детьми, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Для тех мам, у которых нет возможности оставить ребенка, предусмотрена возможность прохождения послеродового обследования вместе с ним. Чтобы малыш не скучал, в роддоме №10 была оборудована детская комната, где с ним будет заниматься няня.