От ближнего только топор: в Петербурге мужчина угрожал соседу оружием

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга конфликт двух соседей привел к тому, что один из них взялся за топор. Свои угрозы он подкрепил не только видом оружия, но и действиями, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего местного жителя», – написали в официальном telegram-канале ведомства, добавив, что дебошир ранее не был судим.

Согласно опубликованным данным, обвиняемый, находясь по месту жительства, в ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, угрожал соседу по коммунальной квартире. При этом одними только словами петербуржец не ограничился и пустил топор в дело, повредив потерпевшему левый голень.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего жителя Санкт-Петербурга, рассмотрят в Красногвардейском районном суде. Его уже направили туда.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Ленинградской области мужчина звонил жене и родственникам, покушаясь на убийство своего сына.