В Ленобласти мужчина звонил жене и родственникам, покушаясь на убийство своего сына

Житель Всеволожского района Ленинградской области обвиняется в покушении на убийство своего собственного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно опубликованной информации, трагедия произошла 19 октября 2022 года. Пьяный обвиняемый, находясь в Кудрово, нанес своему несовершеннолетнему сыну несколько ударов ножом.

«В процессе нанесения ударов мужчина осуществлял телефонные переговоры с матерью ребенка и иными родственниками», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, добавив, что правоохранители прервали ужасное действо.

Отмечается, что к настоящему моменту уголовное дело уже было передано во Всеволожский суд, где оно будет рассмотрено по существу. Точные даты проведения судебного процесса пока не оглашаются.

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