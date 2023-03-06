В Петербурге осудили виновного в двойном убийстве

Со 2 по 10 июля 2021 года житель Санкт-Петербурга Андрей Калмыков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил двойное убийство. Приговор сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным суда, Калмыков, находясь в поселке Парголово в период со 2 по 6 июля 2021 года, а также с 5 по 10 июля того же года, совершил два убийства в разных квартирах.

В первом случае, он нанес потерпевшему, с которым распивал спиртные напитки в квартире на улице Первого Мая, не менее трех ударов ножом в грудь и одного удара в живот, а также не менее пяти ударов в голову неким тупым предметом. Пострадавший скончался на месте.

Второе убийство Калмыков совершил, продолжая пребывать в состоянии алкогольного опьянения, на той же улице, но уже в другом доме.

Присяжные единодушно признали подсудимого виновным. С учетом их позиции, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Шушарах задержали подозреваемого в убийстве.