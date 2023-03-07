В Петербурге за смертельное ДТП водителя ждет расплата в 1 млн рублей

В августе 2021 года петербуржец Виктор Бутеев, проезжая по Приморскому шоссе набрал слишком большую скорость и не остановился вовремя, в результате чего сбил пешехода. Женщина скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. За это ему светит выплата почти миллиона рублей компенсации и два года условно.

Как сообщили объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, трагедия произошла 11 августа 2021 года около 18:40. В это время Бутеев, находясь рулем МАN 8.163, Зеленогорский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении ехал по Приморскому шоссе в поселке Репино.

При том, что обзору ничего не мешало, а дорожное покрытие было чистым, водитель проявил преступную халатность и не уступил дорогу тем, кто будет пересекать дорогу по пешеходному переходу. Более того, он набрал скорость в 55 километров в час. Из-за этого Бутеев не смог вовремя остановить машину и сбил женщину, переходившую дорогу.

«Смерть С. (женщины-пешехода – прим. ред.) наступила в автомобиле скорой медицинской помощи на месте происшествия от тупой сочетанной травмы тела», – уточнили в пресс-службе.

По решению суда водитель должен выплатить 850 тысяч рублей компенсации. Кроме того, ему были назначены 2 года условно. На такой же срок ему будет запрещено управление транспортными средствами.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Сестрорецке автобус уткнулся в сугроб.