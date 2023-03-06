Спасибо, что не поперек дороги: В Сестрорецке автобус уткнулся в сугроб

Вечером сегодня, 6 марта, на территории Сестрорецка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса. На опубликованной в сети фотографии видно, как транспортное средство уткнулось в сугроб.

«В Сестрорецке около Burger King (сеть ресторанов быстрого питания – прим. ред.) автобус уткнулся в сугроб», – рассказали в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Сведения об аварии опубликовали в районе 20:00. На фотографии, размещенной в социальной сети, видно, что автобус повернут практически перпендикулярно проезжей части.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что сотрудники дорожно-постовой службы на место происшествия прибыли.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что житель Санкт-Петербурга поскользнулся и сломал ногу.