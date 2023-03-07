Беда пришла, откуда не ждали – петербурженка умерла в кипящей ванне

В Санкт-Петербурге наблюдается рост количества несчастных случаев, связанных с, казалось бы, безобидным занятием – приемом ванной. Сегодня, 7 марта, стало известно о гибели 53-летней горожанки в горячей воде.

Инцидент произошел в Колпино. Тело погибшей было найдено в квартире на Пролетарской улице. Точные обстоятельства смерти пока остаются неизвестны, но внешние признаки указывают на то, что женщина сварилась в кипятке, пишет «Табло СМИ».

При обнаружении тела было замечено, что из ушей и носа погибшей идет кровь. Правоохранители работают над установлением картины произошедшего, следует из информации, опубликованной телеканалом 78.

Следует также отметить, что этот случай – не первый. К настоящему времени схожим образом в Санкт-Петербурге погибли четыре человека. Среди них две пенсионерки – 82 и 94 лет, а также молодая 30-летняя девушка.