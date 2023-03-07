Петербурге хулиганы избили подростка и залили его «перцем»

В Санкт-Петербурге ведется расследование нападения двух молодых людей на подростка, в ходе которого они распылили ему в лицо содержимое первого баллончика и выстрелили в грудь из пускового устройства. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, правоохранителями были задержаны два мужчины 2000 и 2004 годов рождения. Они подозреваются в совершенном в пятницу, 3 марта, нападении на 17-летнего петербуржца. В результате хулиганских действий, совершенных на Большом Сампсониевском проспекте, они распылили содержимое перцового баллончика в лицо потерпевшему, после чего выстрелили ему грудь из пускового устройства.

«Потерпевший после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение», – добавили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что сейчас решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинений.

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