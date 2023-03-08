Гонки без правил: в Петербурге поймали мужчину на каршеринговом авто без прав

Для тех, кто не имеет своего авто, хорошим выходом является такси или же каршеринг. Что из этого выгоднее — вопрос спорный. Однако в этом вопросе все-таки есть принципиальное но: для управления каршеринговым авто нужны водительские права, думали мы. По всей видимости, петербуржцы научились обходить систему и брать авто в аренду без них.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в городе пойман мужчина, который управлял каршеринговым авто по подложному аккаунту. Заприметили его полицейские ночью 7 марта по улице Васи Алексеева. Там был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис». Как выяснили правоохранительные органы, водил авто мужчина под аккаунтом своего знакомого.

Закончилась для мужчины история печально — административным протоколом, а также возможно и уголовным делом.

Автомобиль передан под сохранную расписку представителю каршеринговой фирмы.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Еще 45 жителей страны скончались от коронавируса
Петербуржцы продолжают вестись на уловки мошенников
На трассе «Санкт-Петербург- Псков» произошло смертельное ДТП
КГИОП: Комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признан региональным ...
Лучше промолчать? Что ни в коем случае нельзя говорить женщине 8 марта
Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за частых нападений ...
Зарплату свыше 80 тысяч хотели бы получать 40% петербурженок
В Ленобласти на льдинах застряли 50 человек