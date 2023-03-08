Гонки без правил: в Петербурге поймали мужчину на каршеринговом авто без прав

Для тех, кто не имеет своего авто, хорошим выходом является такси или же каршеринг. Что из этого выгоднее — вопрос спорный. Однако в этом вопросе все-таки есть принципиальное но: для управления каршеринговым авто нужны водительские права, думали мы. По всей видимости, петербуржцы научились обходить систему и брать авто в аренду без них.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в городе пойман мужчина, который управлял каршеринговым авто по подложному аккаунту. Заприметили его полицейские ночью 7 марта по улице Васи Алексеева. Там был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис». Как выяснили правоохранительные органы, водил авто мужчина под аккаунтом своего знакомого.

Закончилась для мужчины история печально — административным протоколом, а также возможно и уголовным делом.

Автомобиль передан под сохранную расписку представителю каршеринговой фирмы.