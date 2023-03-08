Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за частых нападений мигрантов на подростков в Петербурге

В среду, 8 марта, глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по причине регулярных нападений мигрантов на несовершеннолетних на севере Петербурга. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В ведомстве рассказали, что в социальных сетях и медиа активно распространяется информация о том, что группа мигрантов нападает на подростков в Петербурге. Помимо побоев, фиксируются и кражи.

Были ситуации, когда нападали на одного и того же школьника. Теперь у родителей в Петербурге, кажется, есть повод чувствовать обеспокоенность за безопасность своих детей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ведется расследование нападения двух молодых людей на подростка, в ходе которого они распылили ему в лицо содержимое первого баллончика и выстрелили в грудь из пускового устройства.