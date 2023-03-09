В Петербурге дети доигрались до ножевого ранения

Чаще всего мы слышим фразу «спички детям — не игрушка». Однако упускаем из поля зрения и поводов для переживания другие опасные «не игрушки». Так, по словам источника издания в правоохранительных органах, 8 марта в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением попал 5-летний мальчик.

Как пояснил источник, мальчик попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственную проверку. На данный момент известно, что ребенка ранила его младшая сестра. По недосмотру родителей девочка во время игры ударила своего брата ножом для заточки карандашей. Семья полная и на учете не состоит.