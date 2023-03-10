Суд не встал на сторону экс-главы Василеостровского района, подозреваемого во взятках

Бывший руководитель администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга попытался оспорить решение суда о своем аресте по делу о взяточничестве. Попытка не увенчалась успехом.

Решение о заочном аресте бывшего чиновника Василеостровский районный суд принял в январе. Положенные Ильину два месяца начнут отсчитывать с момента его задержания:

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Ильину стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции», – подчеркнули в официальном telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что экс-главу администрации подозревают в получении взяток в размере 5 миллионов рублей. Согласно имеющейся информации, Эдуард Ильин ежемесячно требовал с некого гражданина деньги в обмен на свое покровительство и готовность заключить с ним контракты по охране здания администрации, в частности. Об этом сообщает «МК в Питере».

Также необходимо упомянуть, что с районной администрацией Василеостровского района была связана целая серия антикоррупционных скандалов. Помимо обвинения в отношении Ильина, имели место еще два.

Так в ноябре 2022 года в Северной столице возбудили уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, в которых были замешаны сотрудники администрации. Причиненный тогда ущерб оценивался в 3 миллиона 861 тысяч рублей, минимум.

Еще раньше, место в сентябре того же года МВД совместно с ФСБ проводило обыски и задержания по делу о мошенничестве при заключении контрактов на уборку учреждений здравоохранения. В тот раз речь шла об ущербе 77 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с 11 декабря 2022 года пост Ильина занимает Михаил Соболев, бывший начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.