В Петербурге нейросети вытесняют дизайнеров и маркетологов

В Санкт-Петербурге наблюдается рост вакансий для операторов нейросетей. В одних случаях работникам предлагают прогонять через программы запросы рекламщиков и копирайтеров, в других – ищут тех, кто напишет коды для искусственного интеллекта.
Общее количество вакансий для операторов нейросетей в Санкт-Петербурге оценивается в 200. В основном, ищутся разработчики или data-инженеры, напрямую вовлеченные в процесс разработки и обучения искусственного интеллекта. Также работодатели заинтересованы в операторах для уже созданных инструментов, например GPTChat, пишет Мойка78.
«Очень много заказов на разработку визуального ряда. Это может быть айдентика для бренда или герои анимации. Есть заказчики, которые просят визуализацию дизайн-проектов квартир или офисов», – рассказала бывший дизайнер интерфейсов Анна Головина.