В Петербурге нейросети вытесняют дизайнеров и маркетологов

В Санкт-Петербурге наблюдается рост вакансий для операторов нейросетей. В одних случаях работникам предлагают прогонять через программы запросы рекламщиков и копирайтеров, в других – ищут тех, кто напишет коды для искусственного интеллекта.

Общее количество вакансий для операторов нейросетей в Санкт-Петербурге оценивается в 200. В основном, ищутся разработчики или data-инженеры, напрямую вовлеченные в процесс разработки и обучения искусственного интеллекта. Также работодатели заинтересованы в операторах для уже созданных инструментов, например GPTChat, пишет Мойка78.