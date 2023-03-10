Весна бьет зимние рекорды: ночь на 11 марта будет самой холодной в 2023 году

Вторая неделя весны в Санкт-Петербурге продолжает удивлять. После того, как в ночь на сегодня температура упала до самой низкой отметки в 2023 году, 11 марта должно превзойти этот результат, сообщает главное управление МЧС России по городу.

О том, что ночь на 10 марта будет самой холодной за зиму жителей Северной столицы предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Из его утверждений, сделанных утром, следует, что температура, как и ожидалось, упала до -17,3 градусов.

«[…] тем самым повторив самую низкую температуру этой зимой, минимум которой был 8 января», – добавил синоптик. Тем не менее, погода в Санкт-Петербурге еще способна преподнести сюрпризы его жителям.

Так, согласно прогнозу, в ночь на 11 марта температура упадет еще ниже:

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 марта в Санкт-Петербурге ночью ожидается понижение температуры до -19 градусов», – сообщили в официальном telegram-канале главного городского управления МЧС, добавив, что днем в Северной столице ожидается сильный снег.

Последний напрямую связан с влиянием нового циклона, который движется от Калининграда к Санкт-Петербургу. К городу атмосферный фронт приблизится только во второй половине дня субботы, и после обеда пойдет снег, рассказал Александр Колесов.

«Снег ждем умеренный, местами даже сильный, продолжится он и ночью в воскресенье […]», – подчеркнул синоптик в своем официальном telegram-канале.

Он также предупредил о том, что 14 марта в Санкт-Петербурге новый циклон, который также принесет с собой снегопады.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что зима пока не желает оставлять Северную столицу.