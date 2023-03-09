Зима не хочет отпускать Петербург: ночь на 10 марта может стать самой холодной

Ночь с 9 на 10 марта для жителей Петербурга может стать довольно суровой с точки зрения погоды. Как пишет МЧС города, в ночные часы столбики термометров опустятся до -20 градусов. Более того, на дорогах ждет гололед.

По словам главного городского синоптика, эта ночь может стать самой холодной с января 2023 года. По его оценкам, может похолодать примерно до -18 градусов. Однако уже на следующий день потеплеет до -1…-3 градусов. Будет солнечно и даже без осадков, утверждает он.

Таким образом, холода перетерпеть нужно всего-навсего одну ночь. Стоит учитывать, что бонусом к морозу нередко идут и ветра, поэтому лучше, конечно, на улицу лишний раз в ночи не выходить.