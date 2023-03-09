Зима не хочет отпускать Петербург: ночь на 10 марта может стать самой холодной

Ночь с 9 на 10 марта для жителей Петербурга может стать довольно суровой с точки зрения погоды. Как пишет МЧС города, в ночные часы столбики термометров опустятся до -20 градусов. Более того, на дорогах ждет гололед.
По словам главного городского синоптика, эта ночь может стать самой холодной с января 2023 года. По его оценкам, может похолодать примерно до -18 градусов. Однако уже на следующий день потеплеет до -1…-3 градусов. Будет солнечно и даже без осадков, утверждает он.
Таким образом, холода перетерпеть нужно всего-навсего одну ночь. Стоит учитывать, что бонусом к морозу нередко идут и ветра, поэтому лучше, конечно, на улицу лишний раз в ночи не выходить.
общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Иосиф Пригожин о Милохине: «Этого щенка накачали, сделали из него звезду, а ...
Зима не хочет отпускать Петербург: ночь на 10 марта может стать самой холодной
В ответе за газ, который подали? На ком вина за взрывы газа в домах
АТОР подсчитал, сколько Петербург получит от курортного сбора
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге набирает обороты
Бизнес Петербурга нацелился на СНГ, Азию и Латинскую Америку
Ни поесть, ни поехать: приложения Яндекс.Go обвалились по всей стране
Платежные стикеры — новый способ бесконтактной оплаты