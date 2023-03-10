У задержанного замначальника УМВД по Василеостровскому району нашли майнинг-ферму

В Санкт-Петербурге был задержан заместитель начальника УМВД по Василеостровском району Андрей Сердюков. Как выяснилось, на его дачи находится майнинг-ферма. Причиной разбирательство стала кальянная взятка.

Согласно опубликованной информации, причиной для уголовного дела и последующего разбирательства стали взятки. Их бизнесмен Александр Коновалов давал правоохранителям с целью легализации кальянов в баре на улице Рубинштейна. Он также известен как куратор нелегальной торговли и идеолог ковидного сопротивления. Сердюков, в свою очередь, работал в УМВД по Центральному району.

Следствие полагало, что высокопоставленный полицейский может быть замешан в коррупции. На определенном этапе разбирательств дело дошло до обысков на его даче в Ленинградской области. Там была найдена ферма криптовалюты, пишет «Фонтанка».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что суд не встал на сторону экс-главы Василеостровского района, подозреваемого во взятках.