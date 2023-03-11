Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией на Захаржевской

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга взяла на контроль ситуацию с устранением коммунальной аварии, в результате которой несколько жилых домов на Захаржевской улице остались без холодной воды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что в районе дома 3А по улице Захаржевской в Пушкине произошла авария на сетях холодного водоснабжения», – сообщили в официальном telegram-канале городской прокуратуры, отметив, что, помимо жилых домов водоснабжения лишился и один социальный объект.

Также отмечается, что специалисты Водоканала Северной столицы в настоящий момент занимаются аварийно-ремонтными работами. Точные сроки их окончания не сообщаются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге результате халатности директора «Агентства по управлению и использованию памятников» даче Фаберже был нанесен значительный ущерб. Данным вопросом заинтересовался Следственный комитет РФ.

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