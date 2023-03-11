В Петербурге госслужащему придется отвечать за разрушение дачи Фаберже

В Санкт-Петербурге результате халатности директора «Агентства по управлению и использованию памятников» («АУИПИК») истории и культуры объекту культурного наследия – даче Фаберже – был причинен значительный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, обвиняемый 47-летний руководитель ФГБУК «АУИПИК», не выполнил свои обязательства по сохранению дачи Фаберже, расположенной в поселке Парголово. В результате год от года объект культурного наследия все больше разрушался и по итогу полностью утратил свой первоначальный вид.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавили в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

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