ГАИ предупреждает о повышенной опасности на дорогах Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыло снегом. Осадки не прекращаются всю вторую половину дня, сопровождаясь также сильным ветром. В связи с этим представители Госавтоинспекции призывают автомобилистов проявлять повышенную осторожность на дорогах.

«При управлении транспортными средствами в условиях непогоды и неудовлетворительном состояния дорог водителям следует соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны», – предупредили в пресс-службе ГАИ.

Также отмечается, что водителям, не имеющим достаточного опыта вождения, следует временно отказаться, по возможности, от поездок с учетом текущих погодных условий. Кроме того, дополнительную осторожность следует проявлять и пешеходам.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге к снегопадам прибавится сильный ветер