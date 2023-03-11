Станет еще хуже: в Петербурге к снегопадам прибавится сильный ветер

Из различных источников продолжает поступать информация о том, что погода в Санкт-Петербурге в период выходных подкинет жителям города несколько испытаний. На этот раз пресс-служба горадминистрации обещает сильный ветер.

«[…] по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 марта в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление ветра», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что жителям Северной столицы придется ощутить на себе порывы ветра в 16 метров в секунду.

Вдобавок к этому во второй половине дня сегодня ожидается сильный снегопад. Исходящую от него угрозу в администрации Санкт-Петербурга посчитали достаточной, чтобы с 17:00 до 08:00 часов 12 марта объявить на территории города «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что минувшая ночь должна была стать самой холодной в 2023 году.

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