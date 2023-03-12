Петербург накроет снегом и низким давлением

В воскресенье, 12 марта, жителей Петербурга ожидает облачная погода, но все-таки с прояснениями. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

С его слов, сегодня за метеоусловия в городе на Неве ответственность несет тыловая часть циклона, которая своим центром направлена в Карелию. Так, во второй половине дня можно ожидать снег, а температура воздуха будет держаться ориентировочно на уровне -3-5 градусов. Ветрено тоже будет — примерно 5-10 метров в секунду, направление — западное.

Атмосферное давление вырастет до 744 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее сообщалось, что ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности продлили до 13:00 понедельника, 13 марта. Информация об ухудшении погодных условий на территории Северной столицы обновляются с тревожащей регулярностью.

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