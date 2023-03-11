Все дальше и дальше: в Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

Погодная ситуация в Санкт-Петербурге продолжает испытывать жителей города на прочность. Ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности продлили до 13:00 понедельника, 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«[…] на территории Санкт-Петербурга до 13 часов 13 марта продлевается объявленный ранее “желтый” уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения», – говорится в официальном telegram-канале Смольного.

Информация об ухудшении погодных условий на территории Северной столицы обновляются с тревожащей регулярностью. Совсем недавно Gazeta.spb рассказывала о том, что вдобавок к снегопаду петербуржцев ожидает еще и ветер. Скорость порывов может достигать 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в ГАИ предупредили о повышенной опасности на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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