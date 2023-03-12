Килограммы на эмоциях: как перестать заедать стресс?

Жизнь без стресса, пожалуй, довольно сложно представить. Это такая же обычная и привычная (к сожалению) составляющая нашей жизни. Однако проживать негативные эмоции тоже нужно уметь правильно. Довольно часто люди пытаются избавиться от стресса одним простым способом — заесть. Правда, у него тоже есть отрицательные последствия: из-за появившегося лишнего веса тоже можно словить стресс. Рассказываем, как перестать применять этот метод борьбы с негативом.

А точно ли я голоден?

В первую очередь нужно проанализировать, реально ли вы голодны или же это желание возникло на фоне стресса? Чтобы отличить физический голод от эмоционального обратите внимание на следующие вещи:

Ваши ощущения. Реальный голод ощущается как пустота и дискомфорт в животе. «Урчит в животе» — это про него. Ощущение затуманенности, головокружение (даже легкое) — про настоящую потребность в еде.

Скорость. Реальный голод нарастает постепенно, а эмоциональный голод появляется внезапно

Предмет желания. Реальный голод никогда не связан с какими-то предпочтениями в еде. . Из-за стресса тянет к определенной пище: сладкой, жирной и соленой. Иначе говоря, если вам хочется только шоколад и чипсы, а более сытные продукты не вызывают аппетит.

Реакция на еду. Если голод эмоциональный, то даже после употребления полноценного обеда, вам все равно приспичит съесть шоколадку.

Отвлекитесь

Чтобы не наесть лишнего на фоне стресса, попробуйте переключить свое внимание на что-то другое. Например, попробуйте позвонить друзьям, сделать уборку или послушать подкаст. Мозг переключится, и, если вы не голодны, то желание отпадет само собой.

Если у вас есть какое-то хобби, то можно перенаправить свои мысли именно на него. Ну а что, самое время полепить из глины, порисовать, покататься на велосипеде, спеть, помедитировать.