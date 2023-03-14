В Петербурге полицейским пришлось «затормозить» лихача пулей

В ночь на пятницу, 10 марта, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю, за рулем которого находился пьяный водитель. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно данным, предоставленным ведомством, инцидент произошел на пересечении улиц Нахимова и Беринга. Водитель автомобиля «ВАЗ-21150», ехавшего в нарушение правил дорожного движения не только не отреагировал на требование правоохранителей остановиться, но и попытался от них оторваться.

«Сотрудниками полиции было организованно преследование. У дома 9 по улице Шевченко один из полицейских […] из табельного оружия произвел предупредительный выстрел после чего трижды прицельно выстрелил по колесам преследуемого автомобиля», – сообщили в ведомстве, отметив, что одна из пуль попала в заднее колесо, что привело к остановке машины.

От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался, в связи с чем в отношении него был составлен административный протокол. Позднее в полицейском участке на него было составлено еще несколько протоколов, а сам лихач теперь должен будет провести две недели в камере.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на квартиру.