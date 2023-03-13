Полиция Петербурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на квартиру

Полицией Невского района приняты меры к задержанию подозреваемых в разбойном нападении на квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, 12 марта в полицию пришла31-летняя женщина. Она рассказала, что к ней домой пришли четверо мужчин, избили ее, угрожали молотком 28-летнему сожителю заявительницы,

После они украли 3 телефона, цепочку, браслет, кольцо, серьги из металла желтого цвета, а также денежные средства в размере 107 000 рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции ведут розыск грабителя в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 12 марта в ведомство обратилась петербурженка. На улице Учительской неизвестный под угрозой применения физического насилия отобрал у женщины деньги в размере 51 000 рублей.