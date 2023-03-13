В Калининском районе полицейские ведут розыск грабителя

Сотрудниками полиции ведут розыск грабителя в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 12 марта в ведомство обратилась петербурженка. На улице Учительской неизвестный под угрозой применения физического насилия отобрал у женщины деньги в размере 51 000 рублей. После он скрылся.

Приметы преступника: мужчина, плотного телосложения, рост около 178 см; был одет в серые спортивные штаны, куртку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Ранее сообщалось, что на проспекте Энгельса в Петербурге годовалый малыш вылил на себя кипяток и из-за этого попал в больницу. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.