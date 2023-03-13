Из дома на Энгельса в больницу попал годовалый малыш с ожогами

На проспекте Энгельса в Петербурге годовалый малыш вылил на себя кипяток и из-за этого попал в больницу. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

По данным источника, все произошло 12 марта. Медики зафиксировали, что у малыша ожог лица, подбородка, щек, правого плеча, грудной клетки, бедер, голеней. По мнению специалистов, состояние мальчика — тяжелое. Все произошло по недосмотру матери: ребенок опрокинул на себя чайник с горячей водой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также стало известно, что петербуржец на «Лексусе» устроил стрельбу на Гражданском проспекте.

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