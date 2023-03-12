В Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поясняется, что обвиняемый противодействовал законной деятельности полицейского. Из-за возникшей неприязни он ударил должностное лицо кулаком по лицу.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил сигнал о стрельбе в ночном клубе на улице Кривоносова. Как выяснили правоохранительные органы, в клубе подрались две пьяные женщины. В конфликт вмешались еще и двое мужчин.