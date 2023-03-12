В Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поясняется, что обвиняемый противодействовал законной деятельности полицейского. Из-за возникшей неприязни он ударил должностное лицо кулаком по лицу.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил сигнал о стрельбе в ночном клубе на улице Кривоносова. Как выяснили правоохранительные органы, в клубе подрались две пьяные женщины. В конфликт вмешались еще и двое мужчин.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским
В Петербурге житель получил реальный срок за кражу шоколадок
В Петербурге пенсионерка пыталась помочь «племяннице» и потеряла ...
Россияне поделились своими планами на лето
С лета некоторые дети смогут путешествовать на поездах со скидкой в 50%
Москву и Кавказ свяжет круизный поезд
В Ленобласти в ДТП пострадали 14-летний и 6-летний дети
Только половина петербуржцев одобряет появление театров при школах