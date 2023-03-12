Петербуржец на «Лексусе» устроил стрельбу на Гражданском проспекте

В Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на Гражданском проспекте. Все случилось 11 марта в вечернее время. Водитель «Лексуса» ехал по тротуару и вступил в конфликт с другим человеком. Сначала была только словесная перепалка, но дошло и до драки.

После этого, в ходе драки, водитель «Лексуса» выстрелил в потерпевшего и скрылся с места происшествия. В этот же день правоохранительные органы отыскали стрелка. У него нашли аэрозольное устройство «Пионер», разрешение на ношение и хранение которого не требуется. Потерпевший с травмой глаза направлен в глазной диагностический центр.

Подозреваемого задержали по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области на трассе столкнулся 21 автомобиль. Число пострадавших возросло до 15, среди которых есть и дети — трое.