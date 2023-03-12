В Саратовской области на трассе столкнулся 21 автомобиль. Число пострадавших возросло до 15

В Саратовской области 12 марта случилось массовое ДТП на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Происшествие случилось на 113-м километре автодороги. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

Как говорят в ведомстве, столкнулись грузовые и легковые авто. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, на трассе столкнулся 21 автомобиль. Всего пострадали 15 человек, среди которых есть и дети — трое.

Например, один ребенок в тяжелом состоянии (черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга), у остальных состояние средней степени тяжести, пишет он в своем телеграм-канале.

В общем и целом, среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балаково, но и жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана.

Сейчас один человек помещен в отделение реанимации , два — в детское хирургическое, шесть — в травматологическое, два — в нейрохирургическое, один — в операционной .