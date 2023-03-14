Треш-стримерам перекрывают кислород: как Госдума будет с ними бороться

Проект закона, направленного на усиление борьбы с треш-стримами будут дорабатывать. К такому выводу пришли депутаты на заседании Комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике, сообщили в пресс-службе его председателя Артема Метелева.

«Треш-стримами» в России называют вид прямого эфира, во время которого ведущий совершает над собой или гостем унизительные или даже опасные действия. Как правило, цель треш-стримера – получить больший трафик и денежные вознаграждения со стороны зрителей.

Новая инициатива направлена на комплексное противодействие «опасному сетевому течению».

«[…] онлайн-трансляции признают отягчающим обстоятельством, оказание услуг интернет-соединения нарушителям, внесенным в государственный реестр, будет запрещено», – рассказал Артем Метелев, отметив, что штрафы за подобные нарушения будут многократно повышены.

Примечательно то, что, согласно его словам, эксперты в сфере IT и юристы данный законопроект поддерживают. Также он получил одобрение главы Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.

При этом руководитель Комитета Государственной Думы РФ по социальной политике отметил, что законопроект почти готов. По словам депутата, он предлагает запретить, в том числе, распространение сведений о такого рода трансляциях во всех медиаресурсах. Обязанность вести реестр треш-стримов, в свою очередь, ляжет на Роскомнадзор.

«Необходимо кратно повысить штрафы за треш-стриминг, особенно в случае повторных нарушений», – подчеркнул Артем Метелев.

Предполагается, что штраф для физических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлицам придется отдать от уже от 500 тысяч до миллиона. При этом вместе со штрафом подразумевается и конфискация оборудования, используемого для съемок.

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