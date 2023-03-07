Ду ю спик? Закон о запрете иностранных слов в официальном русском языке подписан

Использование иностранных слов, которые можно перевести без потери смысла, теперь находится под запретом в рамках официального русского языка. Подписанный закон был размещен на официальном портале правовой информации. Стоит ли переживать и кому, разбиралась Gazeta.spb.

Прежде всего, следует уточнить, что на жизнь среднестатистического россиянина закон никак не повлияет. В неформальных разговорах или переписке использование иностранных слов никак не ограничивается: можно с друзьями почилить, и расспросить преподавателя о дате дедлайна.

Сильнее всего действие закона ощутят граждане, работающие в сферах, связанных с государственной и муниципальной деятельностью. К ним относятся образовательные организации, различные компании и государственные учреждения.

В ряде случаев закон также может коснуться использования иностранных слов в текстах СМИ, рекламе, фильмах и других источниках. Для проверки на исключения в нормативных словарях появятся списки, содержащие сведения о том, нет ли у слова аналога в русском языке.