Главное успеть: Госдума сокращает срок давности по экономическим преступлениям

Сегодня, 14 марта, Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении проект закона, предусматривающий сокращение срока данности ряда экономических преступлений.

Следует отметить, что изменения даже коснуться уголовных дел, возбужденных по факту уклонения от налогов. В случае уплаты штрафов и недоимок производство по ним может быть прекращено.

Данный законопроект, подчеркнули в правительстве, разрабатывался в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Его цель заключается в снижении негативных последствий для экономики государства.

Утверждается также, что данный закон «направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что против известных российских блогеров Валерии («Лерчик») и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов в рамзере 300 миллионов рублей.