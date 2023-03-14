Российские производители стройматериалов получат льготные кредиты

Минстрой России планирует оказывать поддержку российским девелоперам, которые выражают готовность заниматься развитием своего производства. Мера уже находится на согласовании у Министерства финансов, заявил замглавы ведомства Александр Ломакин.

По его словам, в разработке данной программы также участвует институт развития «ВЭБ.РФ»:

«»ВЭБ.РФ», скорее всего, потребуются средства на субсидирование процентной ставки. В целом стоит задача запустить эту программу в 2023 году», – цитирует слова заместителя главы Минстроя Restate.ru.

Как он объяснил, получение девелоперами льготных кредитов должно снизить зависимость от иностранного сырья. За счет этого, в свою очередь, будет осуществляться развитие отечественного производства строительной техники и материалов.