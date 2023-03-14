Петербургский «Мюзик-холл» прекращает работу на время ремонта

Известный «Мюзик-холл», расположенный в Санкт-Петербурге, не пустит посетителей внутрь в ближайшие три года. Столько времени потребуется строителем на проведение ремонтных работ.

«Реконструкции» подвергнется и название: по окончании работ гостей встретит Государственный музыкальный театр имени Шаляпина. Три года реконструкторы планируют использовать на внесение множества изменений: станет более современной, поменяются интерьеры.

Работы начнутся уже совсем скоро. Следует отметить, что закрытие театра не означает, что труппа будет «заморожено». Артисты перейдут на другие площадки, пишет NWPress. Отмечается, что уже в ближайшее время постановки состоятся сразу на трех сценах Северной столицы.

Последним концертом, прошедшем на сцене «Мюзик-холла» в преддверии закрытия стал «Шаг в будущее». По словам художественного руководителя театра, такое название стало своеобразным символом перемен, которые ждут легендарное заведение культуры.