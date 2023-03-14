Россия необъятная: куда можно отправиться в апреле со скидками

Мартовские праздники остались в прошлом, как и путешествия по совсем не экономным ценам. Такими же могут быть и майские выходные. Зато апрель остается «не праздничным» месяцем, билеты на путешествия в который уже начали дешеветь.

На первой позиции с списке скидочных направлений разместился небольшой город Иваново. Перелет туда в апреле обойдется путешественнику примерно в четыре тысячи людей. Довольно небольшой город при этом известен по всей России как текстильная столица страны.

Второе место занял Петропавловск-Камчатский, обычный перелет до которого может болезненно сказаться на финансах. Даже в апреле цена составляет 15 тысяч рублей, что, впрочем, все еще куда ниже, чем в марте, пишет «Табло СМИ».

Продолжают список Кемерово, Петрозаводск. Заинтересовать туриста, несомненно, сможет Сибирь. То же можно сказать и о Карелии, прекрасной в любое время года.