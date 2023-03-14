О них неудобно писать: синоптик Колесов оценил дороги в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается ощутимое повышение температуры воздуха. Это приводит к таянию снега и существенно ухудшает качество дорог. О них становится «неудобно писать», высказался главный синоптик города Александр Колесов.

«Cейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них, даже неудобно писать […]», – поделился эксперт впечатлениями в своем официальном telegram-канале.

Согласно его заявлениям, сегодня днем температура в западной части Ленинградской области поднималась до +7 градусов, а в Санкт-Петербурге – до +6 соответственно.

Также отмечается, что теплая погода останется и на следующие сутки, пока циклон, влияющий на Санкт-Петербург, постепенно сдвигается на юго-восток. При этом в городе периодически будут идти дожди.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, несмотря на естественное таяние снега, коммунальным службам Северной столицы приходится работать на пределе возможностей.

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