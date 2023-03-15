Турция решила держать свое обещание по членству Финляндии в НАТО

Членство Финляндии в блоке НАТО вновь стало темой для обсуждений. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, Анкара в этом вопросе выполнит свое обещание.
Он заявил, что все пройдет «согласно процессу», а возложенная задача Турцией будет выполнена. Он также добавил, что в пятницу запланирована встреча с президентом Финляндии, передает РИА Новости.
Интересно, что ранее издание «Рейтер» заявляло, что с большей долей вероятности парламент Турции ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до закрытия законодательного органа в середине апреля.
Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в Польшу президент США Джо Байден заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Однако он тогда добавил, что не знал, что от нейтралитета откажется и Швейцария.
Также стало известно, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По словам Владимира Путина это является вынужденным решением. Причина заключается в том, что Соединенные штаты Америки отклоняют заявки России по ДСНВ.