Предупрежден — вооружен? Байден предупреждал Путина о вступлении Финляндии в НАТО

В ходе своего визита в Польшу президент США Джо Байден заявил, что предупреждал президента России Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Однако он тогда добавил, что не знал, что от нейтралитета откажется и Швейцария.

Он заявил, что говорил Путину о том, что Россия добивается финляндизации НАТО, а получит натоизацию Финляндии. Кроме этого, Байден отметил, что сейчас, спустя год, НАТО сильна, как никогда до этого. Он назвал альянс самым значимым военно-политическим объединением в мировой истории.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 20 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным Собранием. В числе своих заявлений Путин обозначил и то, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).