Российская Федерация приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

Во вторник, 20 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным Собранием. В числе своих заявлений Путин обозначил и то, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По словам Владимира Путина это является вынужденным решением. Причина заключается в том, что Соединенные штаты Америки отклоняют заявки России по ДСНВ. При этом блок НАТО заявляет о том, что хочет нанести стратегическое поражение России. Он отметил, что НАТО фактически сделало заявку для того, чтобы стать участником ДСНВ.

«Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России», — сказал он.

Путин неоднократно подчеркнул, что сейчас не идет речи о выходе из Договора, сейчас власти говорят только о приостановке участия.