Рынок ЦФА разросся до миллиардных размеров

С 2021 года в России действует закон, благодаря которому возможен выпуск и оборот цифровых финансовых активов на специализированных площадках. Выпускать ЦФА могут юридические лица и ИП, а торговать могут как организации, так и физические лица. На днях эксперты в рамках круглого стола «Цифровые финансовые активы — новый инструмент привлечения ликвидности» обсудили динамику этого рынка.

Как пишет телеканал 360, всего на рынке ЦФА сейчас было глобально 19 выпусков, 11 из них — на платформе „Атомайз“ (первый оператор, получивший от ЦБ РФ одобрение на управление информационными системами ЦФА) . Объем выпусков именно „Атомайза“ на текущий момент — чуть больше миллиарда рублей. В общем и целом эксперты оценивают объем рынка примерно в 2 миллиарда рублей.

Судя по всему, этот рынок будет только развиваться, ведь он довольно привлекателен для инвесторов. Однако все-таки есть аспекты, которые требуют доработки. Например, корректировка налогообложения и учета цифровых прав и создание регуляторных условий для токенизации не обозначенных в Законе о ЦФА активов.