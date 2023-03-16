В Санкт-Петербурге раскрыто убийство почти 20-летней давности

Полиция Петербурга раскрыла запутанное убийство, совершенное в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 2004 году в Пскове нашли труп 20-летнего молодого человека, который являлся жителем Петербурга. В крови мужчины нашли наркотики и алкоголь. Изначально предполагалось, что причина смерти — передозировка наркотиков.

При этом спустя 20 лет выяснились новые обстоятельства. Молодой человек жил один в двухкомнатной квартире на улице Инструментальщиков в пригородном Сестрорецке. Близких родственников у него не было. Незадолго до трагедии на молодого человека вышел его старый знакомый, 1977 года рождения, который тоже жил в Сестрорецке.

Этот знакомый подсадил мужчину на наркотики. Этот самый приятель совместно со своим подельником убедили мужчину продать квартиру. Потом его под надуманным предлогом увезли в Псков. Там уже мужчину «угостили» лошадиной дозой наркотиков.

После того, как он потерял сознание, ему перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки наркотиками.

Как оказалось, более старший злоумышленник еще в 2012 году был осужден на пожизненное заключение за совершение серии аналогичных преступлений. Его подельника, уже имевшего 9 судимостей, полицейские нашли в следственным изоляторе, где он содержался под стражей за совершение изнасилования.