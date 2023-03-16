Глава следкома РФ Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти школьницы в Петербурге

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам смерти несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Уточняется, что следственные органы Петербурга проводят проверку из-за смерти школьницы во время урока физкультуры в одной и школ Выборгского района. Сейчас проводятся экспертизы, опрашиваются свидетели.

Бастрыкин поручил местному следкому представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, пишет ведомство.

Ранее сообщалось, что 14-летняя петербурженка почувствовала недомогание во время пробежки на уроке физкультуры, примерно в 09:30. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, прибывших на место, школьница скончалась во время реанимационных мероприятий.