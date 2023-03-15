Опасная физкультура: в Петербурге школьница скончалась на занятии

В Санкт-Петербурге ученица 7-го класса скончалась во время урока физкультуры, проходившего в одной из школ Выборгского района. Об этом Gazeta.spb сказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, 14-летняя петербурженка почувствовала недомогание во время пробежки на уроке физкультуры, примерно в 09:30. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, прибывших на место, школьница скончалась во время реанимационных мероприятий.

По информации, предоставленной правоохранителями, умершая имела проблемы с сердцем, но не была освобождена от занятий физической культурой. Обстоятельства ее смерти выясняются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге девочка пострадала после падения на нее куска льда. Разбираться в ситуации будут сотрудники главного Следственного управления СК РФ по городу.

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