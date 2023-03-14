В Петербурге девочка пострадала после падения на нее куска льда, разбираться будет СК

В Санкт-Петербурге на 8-летнюю девочку упала наледь, в результате чего она закономерно получила травмы. Вопрос привлек внимание городского ГСУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 13 марта, у одного из домов по Краснопутиловской улице. После того как с его крыши на 8-летнюю петербурженку упала наледь, девочку пришлось госпитализировать в детскую больницу.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», – сообщили на официальном сайте следственного управления.

Подобные инциденты – не редкость. Так, например, совсем недавно Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржец поскользнулся и сломал ногу. Тогда делом также заинтересовались правоохранители.

Был и совсем похожий несчастный случай, который в итоге привел к настоящей трагедии. В феврале этого года скончалась Милана Каштанова – гражданка Эстонии, которая, будучи студенткой, посетила Санкт-Петербург. Тогда-то на нее и упала глыба льда, за чем последовала кома и существенные проблемы со здоровьем в дальнейшем.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как уберечь себя и свое здоровье в непогоду.