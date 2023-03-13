Гололедная травма: как уберечь себя и свое здоровье в непогоду

Сейчас в Петербурге погода в довольно переменчивом настроении: то держите весенний плюс, то ловите морозный зимний минус. Перепады температур безусловно влияют на то, что происходит на дорогах. Коммунальщикам сложно справиться и подстроиться под настроение погоды. И это мы еще не берем в расчет тот факт, что у руля Бегловская команда. Что ж, раз расчистить дороги нашим подрядчикам не судьба, остается узнавать, как себя уберечь.

Самое страшное, по сути, что может с вами случиться при падении — это травма головы. Чтобы ее избежать, как и других серьезных повреждений, важно сгруппироваться и, по советам травматологов, падать на бок. Так с большей вероятностью вы отделаетесь просто ушибами. В любом случае, не стоит «растопыривать» руки и падать на них. Так же как и не желательно падать на колени. В целом же, не держите сейчас руки по карманам, так куда сложнее удержать равновесие. Старайтесь также не мельтешить, идите более свободным, но аккуратным шагом.

Что ж, если удара головой избежать не удалось, то инструкция следующая. В том случае, если удар был сильным, важно исключить сотрясение мозга: для него характерны рвота, головная боль, кратковременная потеря сознания и памяти.

Помните, что ушиб головы считается довольно тяжелым повреждением, поскольку затрагиваются мелкие сосуды в мозгу, из-за чего есть риск кровоизлияния. Наилучший способ определить характер травмы и избежать опасных последствий — сделать компьютерную томографию.

Если вдруг вы заметили, что так пострадал кто-то из окружающих, алгоритм действий следующий:

• Вызовите скорую по номеру 112, даже при незначительных признаках травмы.

• Если пострадавший находится без сознания, необходимо придать ему устойчивое боковое положение, которое уменьшит вероятность запрокидования языка и снизит возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути.

• Для остановки кровотечения нужно оказать прямое давление на рану и наложить повязку.

• Ожидайте врачей.