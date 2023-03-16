Психолог Гилева объяснила причины спонтанных покупок в интернете

Совершали ли вы когда-то необдуманные покупки в интернете? Бац, и новая вещица с маркетплейса в корзине. Еще раз бац — и уже оплачено. Психолог Татьяна Гилева рассказала, что же людям так мешает удержаться от спонтанных покупок.

Все довольно просто — нас привлекает возможность быстрота покупки. Пока вы идете в офлайн-магазин, вы уже можете по пути передумать совершать покупку, в интернете же времени на обдумывание «нет» — пару кликов и готово.

Второй аспект — виртуальные деньги тратятся легче, сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Играет роль и тот факт, в каком состоянии человек совершает покупки. Если это происходит в состоянии мании, то лучше обратиться к специалистам.

Ранее Gazeta.SPb писала, что сейчас туристической отрасли ничего не остается, кроме как подстраиваться под новые реалии. Для российского туризма новые реалии — это ориентация на наших восточных друзей. Например, на Иран. Более того, ходе форума Tehran International Tourism Exhibition Петербург и Москва заявили о планах привлекать по миллиону иранских туристов в год. Что же для этого сделают?